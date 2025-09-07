Jugovic: “Se la Juventus batte l’Inter può essere una delle favorite per lo Scudetto”

Vladimir Jugovic, ex centrocampista di Juventus e Inter, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta Dello Sport, in cui ha parlato di chi è il favorito per la vittoria dello Scudetto. Ha anche parlato di quanto può essere fondamentale il Derby D’Italia per la lotta Scudetto. Ecco le sue parole: “Battere l’Inter vale più di tre punti. E’ una questione di fiducia ed entusiasmo: rafforzerebbe le sensazioni positive delle prime due giornate. E’ un esame per capire se la Juventus potrà davvero lottare per lo Scudetto. Per il momento resta favorito il Napoli di Conte. Antonio è un vincente“.