Il Mattino – Politano incanta in Nazionale, fiducia di Gattuso ripagata

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino parla del riscatto di Matteo Politano con la Nazionale Italiana. Dopo due partite da titolare e tre convocazioni in due anni, il nuovo CT della Nazionale Italiana, Gennaro Gattuso, ha deciso di puntare su di lui per le partite contro Estonia e Israele, due gare fondamentali per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Contro l’Estonia, l’ala destra classe 93, ha ripagato la fiducia del CT con un’ottima prestazione: crea diverse occasioni, sfiora il gol, e serve Raspadori per il gol del 3-0. Inoltre, come rivelato dal quotidiano, fu proprio Gattuso a volere l’acquisto di Politano, durante la finestra di calciomercato invernale nel 2020, quando allenava il Napoli.