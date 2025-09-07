Il Mattino – Il Napoli rischia di perdere Rrahmani per 30 giorni

Come riportato dal quotidiano Il Mattino, l’infortunio di Rrahmani, nella sfida tra la Svizzera e il Kosovo, rischia di essere molto più serio del previsto. Il difensore rientrerà a Napoli dopo essere stato dimesso dalla Nazionale Kosovara. Tuttavia, Conte rischia di dover rinunciare a lui per diverse settimane: si teme, infatti, uno stop di 30 giorni: Dunque, Rrahmani salterebbe le partite contro Fiorentina, Pisa, Milan e Genoa, insieme alle partite di Champions League contro Man City e Sporting Lisbona. Se i tempi di recupero dovessero essere confermati, il difensore kosovaro rientrerebbe in campo dopo la prossima pausa delle Nazionali a ottobre, per la trasferta contro il Torino (sabato 18 ottobre).