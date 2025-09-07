Goleada del Belgio, De Bruyne doppietta e 86′ in campo

Terminata da qualche istante la gara del girone J di qualificazione ai mondiali tra Belgio e Kazakistan.
Tutto facile per la squadra del ct Garcia, che una volta sbloccata la partita su secco tiro di De Bruyne, ha dilagato nella ripresa.
Il calciatore azzurro ha segnato anche un’altra rete, quella del 5-0 al minuto 84, certificando la personale doppietta.
Inizio super di stagione per De Bruyne: nelle 4 partite finora disputate ha già realizzato ben 4 reti.
Con questa vittoria il Belgio si porta con 10 punti all’inseguimento della Macedonia che ha disputato una gara in più.