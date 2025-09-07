Giordano: “Insigne può fare molto bene alla Lazio con Sarri, ma attenzione a Zaccagni”

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli e della Lazio, ha detto la sua riguardo il possibile ritorno in Italia di Lorenzo Insigne, durante un’intervista nel il programma sportivo Dribbling su Rai 2. Da diversi mesi, si parla di un possibile ritorno in Serie A di Insigne, che potrebbe unirsi alla Lazio di Maurizio Sarri a gennaio. Ecco le parole di Giordano: “Insigne alla Lazio? Sarebbe fantastico. Con Sarri a Napoli ha fatto grandissime cose e potrebbe ritrovare quella sintonia anche a Roma. Bisogna però considerare che andrebbe a inserirsi in una zona di campo dove c’è già il capitano, Zaccagni. Non sarebbe semplice togliergli spazio“.