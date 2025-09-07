Gazzetta dello Sport-Possibile panchina per Anguissa a Firenze: il sostituto

Scritto da:
Nicola Penta
-

Il Napoli dopo la sosta nazionali sarà impegnato contro la Fiorentina nella terza giornata di Serie A.

Al rientro, mister Conte dovrà valutare le condizioni dei vari calciatori impegnati nei ritiri delle proprie nazionali e secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ci sarà un’importante sorpresa al rientro.

Mister Conte potrebbe lasciare in panchina il centrocampista Zambo Anguissa e le soluzioni sarebbero Elif Elmas o Billy Gimour, inoltre è previsto l’inserimento di Noa Lang nel tridente offensivo.

Articolo precedenteIl Mattino – Il Napoli rischia di perdere Rrahmani per 30 giorni
Articolo successivoIl Mattino – Politano incanta in Nazionale, fiducia di Gattuso ripagata

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE