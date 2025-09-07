Gazzetta dello Sport-Possibile panchina per Anguissa a Firenze: il sostituto

Il Napoli dopo la sosta nazionali sarà impegnato contro la Fiorentina nella terza giornata di Serie A.

Al rientro, mister Conte dovrà valutare le condizioni dei vari calciatori impegnati nei ritiri delle proprie nazionali e secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ci sarà un’importante sorpresa al rientro.

Mister Conte potrebbe lasciare in panchina il centrocampista Zambo Anguissa e le soluzioni sarebbero Elif Elmas o Billy Gimour, inoltre è previsto l’inserimento di Noa Lang nel tridente offensivo.