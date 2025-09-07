Gazzetta dello Sport: “Grandi possibilità per Hojlund titolare a Firenze”

Il Napoli giocherà a Firenze nella terza giornata di campionato contro la squadra allenata da Stefano Pioli e per l’occasione mister Conte potrebbe lanciare dall’inizio l’ultimo acquisto Rasmus Hojlund.

La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna ha approfondito la dinamica in merito all’ex Atalanta: “”Le possibilità di Rasmus Hojlund di scendere in campo a Firenze sono parecchie, la sua tendenza ad attaccare la profondità può aiutare nel campo largo.

Conte non deroga alle proprie abitudini, manda in campo chi sta meglio, e questa settimana piena sarà utile per capire come stia Hojlund e che capacità di apprendimento abbia. Dovesse soddisfare, davanti finirà per essere il terminale offensivo di un Napoli che a Firenze, l’anno scorso, diede freschi impulsi alla sua autorevolezza, andando a vincere in una giornata in cui le difficoltà per le assenze erano consistenti“.