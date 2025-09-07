Elmas in rete e successo facile per la Macedonia

Per il gruppo J della fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi mondiali facile vittoria casalinga della Macedonia ai danni del malcapitato Liechtenstein.

Il risultato finale è stato di 5-0 per la squadra di casa, in rete anche l’azzurro Elmas che di sinistro in piena area ha sbloccato il punteggio al 15′. Il neo-acquisto azzurro ha giocato per 83′.

In classifica finora molto buono il percorso della Macedonia che con 3 vittorie e 2 pareggi è momentaneamente in testa al girone, tallonata dal Galles che insegue con un punto in meno. Il Belgio ha due partite in meno e stasera sarà impegnato in casa contro il Kazakistan.