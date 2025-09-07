CorSera – Gudmundsson molto probabilmente non ci sarà contro il Napoli

Come riportato dall’edizione fiorentina del Corriere Della Sera, Pioli potrebbe rinunciare ad Albert Gudmundsson per la partita contro il Napoli che si giocherà sabato sera. Il trequartista islandese si è fatto male nella partita tra Islanda e Azerbaigian, con i padroni di casa che hanno vinto per 5-0 (a segno anche Gudmundsson). Il trequartista classe 97 farà rientro a Firenze domani: l’infortunio alla caviglia non sembra essere così grave, ma potrebbe saltare la gara contro il Napoli per cautela.