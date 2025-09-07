Corriere dello Sport: “Si tifa Italia”

“Si tifa Italia”: così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport, celebrando una domenica che si annuncia indimenticabile per i tifosi italiani. Il calcio si prende una breve pausa in vista della sfida di domani sera tra la Nazionale di Rino Gattuso e Israele, ma lo spettacolo non manca, anzi si moltiplica tra diverse discipline. Dal pomeriggio alla sera sarà una vera maratona sportiva che porterà milioni di italiani davanti alla tv.

Si parte con la MotoGP in Catalogna, dove la Ducati cercherà ancora una volta di imporsi, per poi passare alla finale dei Mondiali di volley femminile che vedrà Paola Egonu e le azzurre sfidare la Turchia in un match di altissimo livello. A infiammare i cuori degli appassionati ci penserà anche la Formula 1 con Charles Leclerc protagonista al Gran Premio di Monza, in un appuntamento che per tradizione richiama entusiasmo e speranze tricolori. Nel tardo pomeriggio toccherà al basket con l’Italia di Niang impegnata contro la Spagna negli ottavi degli Europei, una classica del basket continentale che promette scintille. La giornata si chiuderà con il tennis e con la finale degli US Open, dove Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz per un trofeo che potrebbe segnare una tappa storica per lo sport italiano.