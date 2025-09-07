Belgio – Kazakistan, le formazioni ufficiali: De Bruyne titolare

In programma alle 20:45 per il gruppo J delle qualificazioni mondiali la gara tra il Belgio e il Kazakistan.
L’incontro si svolgerà al Lotto Park di Anderlecht.
Ecco le formazioni ufficiali:
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct. Garcia.
KAZAKISTAN (3-4-2-1): Seysen; Kasym, Zhaksybayev, Alip; Astanov, Orazov, Muzhikov, Vorogovskiy Ömirtaev; Kenzhebek. Ct. Petrescu.
Maglia da titolare per l’azzurro Kevin De Bruyne, che dovrebbe agire alle spalle della prima punta stasera – vista l’indisponibilità di Lukaku – individuata da Garcia nell’atalantino De Katelaere.