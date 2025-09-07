Belgio – Kazakistan, 2-0 all’intervallo

Primo tempo terminato 2-0 per il Belgio contro il Kazakistan.
La gara, valevole per il gruppo J delle qualificazioni mondiali è stata finora a senso unico: il Belgio però è riuscito a sbloccare il risultato silo al minuto 42 grazie ad un forte destro da fuori area del calciatore del Napoli Kevin De Bruyne.
Poco dopo gara definitivamente indirizzata dal raddoppio di Doku, su assist di De Bruyne.
Vedremo se nella ripresa – a risultato acquisito – il ct Garcia risparmierà uno scampolo di gara al campione azzurro.