Aurelio De Laurentiis a Venezia: premiato per il cinema

La sosta per le nazionali offre ad Aurelio De Laurentiis l’occasione di tornare alle sue origini cinematografiche. Come riporta la Gazzetta dello Sport il presidente del Napoli ha preso parte alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove, per il 29° anno consecutivo, è stato consegnato il prestigioso premio “Leone del Futuro – Luigi De Laurentiis”, istituito in memoria del padre e dedicato alla migliore opera prima presentata nelle varie sezioni del Festival.

Quest’anno il riconoscimento, accompagnato da un assegno di 100mila dollari messi a disposizione dalla Filmauro – da dividere tra regista e produttore – è andato a “Short Summer” di Nastia Korkia, un film applaudito dalla critica che affronta con delicatezza e profondità il dramma della guerra in Ucraina. Un’opera che ha ricevuto il sostegno convinto del patron azzurro, dimostrando ancora una volta il suo impegno nel sostenere il talento emergente del cinema internazionale.

Archiviata la parentesi veneziana, De Laurentiis tornerà a dedicarsi al Napoli, pronto a guidare il club in un ciclo intenso con sei partite tra Serie A e Champions League nelle prossime settimane. Non solo calcio: il mese prossimo, il presidente sarà a Washington per altri impegni legati al mondo cinematografico, confermando il suo doppio ruolo di imprenditore tra sport e cinema.