Alcaraz vince l’Us Open, niente da fare per Sinner

Finale dell’Us Open come preannunciato spettacolare e senza esclusione di colpi tra i due tennisti attualmente migliori al mondo.
Stavolta vince il Grande Slam Us Open lo spagnolo Alcaraz che prende trofeo, montepremi e nuovamente il primo posto della classifica ATP.
Tanto orgoglio per Sinner, anche se stasera qualcosa non ha funzionato a dovere per l’altoatesino, contro lo strapotere anche fisico dello spagnolo.
Vittoria di Alcaraz maturata in 4 set, questo il punteggio: 6-2 – 3-6 – 6-1 – 6-4. Carlos ritorna l’uomo da battere del tennis mondiale.