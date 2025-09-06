L’edizione odierna de il Mattino ha approfondito alcune decisioni relative ai tifosi azzurri in vista della trasferta a Firenze. Secondo il quotidiano, il viaggio verso Firenze non sarà precluso ai sostenitori del Napoli residenti in Campania. Ieri infatti la Prefettura di Firenze ha effettuato dei controlli, stabilendo che la capacità del settore ospiti potrà essere ampliata fino a 750 posti, più del doppio rispetto a quanto inizialmente previsto dal Viminale per la partita di sabato prossimo contro il Napoli. Si prospetta dunque un via libera per i tifosi del Napoli residenti in Campania e privi della tessera del tifoso. Tuttavia, l’unica restrizione sarà rappresentata dall’impossibilità di acquistare biglietti in settori diversi da quello riservato agli ospiti.