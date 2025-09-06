L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha analizzato il test congiunto di ieri tra il Napoli e l’Avellino, un’amichevole disputata a Castelvolturno. Conte ha approfittato dell’occasione per coinvolgere numerosi giovani della Primavera, ottenendo indicazioni promettenti da alcuni di loro, con Lorenzo Lucca che si è distinto grazie a una tripletta. L’allenamento, svolto venerdì, ha offerto spunti interessanti. Forte è stato soprattutto il contributo dei dodici ragazzi del vivaio che hanno completato il gruppo di Conte. La partita, caratterizzata da molte sostituzioni e priva delle formalità di un’amichevole ufficiale, si è conclusa 5-3, dopo un primo tempo equilibrato terminato sul 2-2. Per l’Avellino hanno trovato la rete Palumbo, Crespi e Russo. Tra i marcatori del Napoli c’è anche Cimmaruta, giovane centrocampista classe 2007 della Primavera azzurra. Tuttavia, il segnale più significativo emerso dal test è stato proprio la tripletta di Lucca, che è rimasto sul campo quasi per tutta la durata dell’incontro per perfezionare i movimenti richiesti da Conte.