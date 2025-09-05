Vincenzo De Luca: “Lo stadio Arechi potrebbe ospitare EURO 2032”

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha rilasciato delle dichiarazioni riportate dall’Ansa riguardo lo restyling dello stadio Arechi dove gioca la Salernitana. Ecco le sue parole: “Per quanto riguarda il Volpe, avete visto che sono state demolite finalmente quelle palle di cemento che stavano da decenni ed erano contenitori di rifiuti. Adesso si sta valutando anche con la società l’inizio dei lavori della Curva Nord (dell’Arechi, nda). Essendo purtroppo scena di categoria la Salernitana, non avremo grandi tifoserie ospiti che arriveranno, 40.000 posti sono eccessivi, quindi potremmo addirittura anticipare i tempi per cominciare i lavori anche all’Arechi. Io sono convinto che lo stadio Arechi sarà non solo lo stadio più moderno d’Italia, ma probabilmente sarà uno dei pochi stadi in grado di ospitare i campionati Europei nel 2032. Perché siamo in un Paese nel quale di chiacchere se ne fanno tante ma di opere pubbliche pochissime. Noi stiamo andando avanti e dunque credo che a breve potremo cominciare i lavori addirittura in contemporanea anche allo stadio Arechi“.