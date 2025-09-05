Perinetti: “Preoccupato per l’infortunio di Lukaku, Conte deve inventarsi qualcosa”

Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Napoli dal 1988 al 1993, poi anche dal 2002 al 2002, ha rilasciato un’intervista al quotidiano TuttoSport, dove ha parlato del calciomercato dei Campioni d’Italia e dell’infortunio di Lukaku. Ecco le sue parole: “Hanno chiuso operazioni intelligenti, tappando tutti i ruoli vacanti. Mi preoccupa l’infortunio di Lukaku: è il polo offensivo degli azzurri. Un profilo fondamentale. Starà ad Antonio inventarsi qualcosa di nuovo per aiutare la squadra a sviluppare il proprio gioco“. A Perinetti è stato anche chiesto nell’intervista chi vincerà lo Scudetto secondo lui: “Continuo a vedere Napoli e Inter davanti a tutte. Poi dopo arriva la Juve e una tra Roma e Milan. Vedremo“.