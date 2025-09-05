La Repubblica – Ecco quando ci sarà l’esordio di Milinkovic-Savic con il Napoli

L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica rivela la data del possibile esordio con la maglia del Napoli del portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic. Conte starebbe pensando di affidarsi al portiere 28enne, invece di Meret, già a partire dalle prossime partite dopo la sosta (le trasferte contro Fiorentina e Man City che si giocano rispettivamente il 13 e il 18 settembre). Milinkovic-Savic ha rifiutato la convocazione della Nazionale Serba per le partite contro Lettonia e Inghilterra: ha scelto di restare a Castel Volturno per allenarsi con la sua nuova squadra ed integrarsi nello spogliatoio.