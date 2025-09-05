Il Mattino – Finisce 5-3 la partitella tra Napoli e Avellino: tripletta di Lucca

Come riportato dal quotidiano Il Mattino, è finita la partitella amichevole giocata tra Napoli e Avellino, con i Partenopei che hanno vinto per 5-3. A segno Lorenzo Lucca (tripletta), Leonardo Spinazzola e il centrocampista classe 2007 Antonio Cimmaruta. Conte ha chiesto ad alcuni giocatori del Napoli Primavera di aggregarsi per questa partitella, visto che 14 giocatori del Napoli sono partiti con la loro Nazionale. Giocano anche Alessandro Buongiorno (pienamente ristabilito) e Miguel Gutierrez che ha fornito l’assist a Cimmaruta per il gol del baby centrocampista. Ancora a riposo, invece, David Neres.