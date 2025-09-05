De Bruyne: “Il Napoli è una grande squadra che può ancora crescere molto”

Kevin De Bruyne ha rilasciato un’intervista a Sporza dopo la partita tra il Liechtenstein e il Belgio: gli è stato chiesto cosa pensa del cambio di capitano nella Nazionale Belga. Ecco le sue parole: “Fascia di capitano? L’allenatore Rudi Garcia ha parlato con me e Romelu Lukaku all’inizio di questa settimana e ci ha spiegato. L’allenatore ha preso una decisione che potrebbe durare diversi anni. E’ una scelta a lungo termine per coerenza“. Il nuovo centrocampista azzurro è stato interrogato anche sull’ambientamento a Napoli: “Mi sto adattando bene al Napoli. E’ stata una preseason difficile, ma ho partecipato a tutto. Mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose, ma va tutto bene. Ho anche iniziato bene il campionato. Il calcio è il calcio. In Inghilterra, forse ti senti un pò più solo, ma l’esperienza è la stessa. Nel Sud Italia, tutti tifano Napoli, il che è fantastico. E’ una grande squadra che può ancora crescere molto. Spero che ne possa venire qualcosa di buono“.