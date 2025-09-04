Valentini su Chiesa e l’Italia di Gattuso: “Gestione sbagliata, ma fiducia nel Ct”

L’ex dirigente FIGC Antonello Valentini è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, esprimendo le sue opinioni su Chiesa e sulla Nazionale italiana guidata da Gattuso.



Valentini ha commentato l’esclusione di Federico Chiesa dalla lista UEFA del Liverpool: “Secondo me Chiesa si è gestito male. L’anno scorso ha giocato pochissimo e anche quest’anno la situazione non cambierà. Avrei fatto di tutto per tornare in Italia, soprattutto considerando che si era parlato anche del Napoli. Gattuso non può convocare chi non gioca, sarebbe ingiusto verso chi invece è titolare nei propri club. Chiesa ha qualità tecniche, ma deve crescere sotto l’aspetto mentale”.



Sul debutto del Ct Rino Gattuso, Valentini ha spiegato: “Bisogna stargli vicino. Ha risposto a un SOS che non poteva rifiutare. Il suo temperamento e la conoscenza dell’ambiente fanno ben sperare. I play-off non sono più come una volta, ma la Federazione deve sostenerlo e dimostrare vicinanza concreta al tecnico”.



Valentini ha anche sottolineato l’importanza di non ignorare gli eventi internazionali: “La partita si deve giocare, ma la FIGC non può restare cieca, sorda e muta davanti a quanto accade a Gaza. La vicinanza della Federazione è fondamentale, senza tralasciare la dimensione sportiva”.