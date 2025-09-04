UFFICIALE – De Bruyne non è più il capitano del Belgio. Garcia ha scelto Tielemans

È arrivata l’ufficialità: Kevin De Bruyne non sarà più il capitano del Belgio. Ad annunciarlo è stato il Ct Rudi Garcia in conferenza stampa. Nel corso di questa, l’ex allenatore ha svelato che l’attuale numero 11 del Napoli non porterà più la fascia al braccio. Questa, è stata invece assegnata a Youri Tielemans, centrocampista dell’Aston Villa. La decisione è arrivata perché, secondo l’allenatore, egli rappresenta il punto di congiunzione tra la vecchia generazione d’oro dei Courtois, Lukaku e appunto De Bruyne, ed i nuovi elementi come ad esempio Doku e Malick Fofana.