Tuttosport – Napoli, i rinnovi: Rrahmani ha trovato l’accordo, manca solo l’ufficialità per Politano. Anguissa, lavori in corso

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha trovato l’accordo con la società per il rinnovo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il kosovaro prolungherà il suo accordo in azzurro fino al 2029 con un adeguamento dell’ingaggio a 3 milioni annui. Manca invece solo l’ufficialità per quello di Matteo Politano: accordo fino al 2028 a 3,5 milioni a stagione. Lavori in corso per il prolungamento di André-Frank Zambo Anguissa. Per lui, un accordo fino al 2028 con opzione di un anno e un aumento a 3,5 milioni di stipendio. In autunno, potrebbe arrivare la fumata bianca anche a quest’operazione.

“Accordo trovato nelle ultime ore per estendere il legame fino al 2029 con Amir Rrahmani. D’altronde non poteva essere altrimenti per uno dei pilastri della squadra capace di vincere ben due Scudetti negli ultimi tre anni. Ecco perché il classe 1994 rinnoverà con relativo adeguamento dell’ingaggio a 3 milioni a stagione. Per Rrahmani quest’estate c’erano stati diversi interessamenti da parte dei club di Premier League e una ricca offerta dall’Arabia. Proposte tutte respinte al mittente dal centrale, che voleva restare in maglia azzurra ed è stato accontentato. Manca, invece, solo l’ufficialità per il rinnovo di Matteo Politano fino al 2028, anche se la dell’esterno offensivo è già arrivata nei giorni scorsi. Promessa mantenuta dunque da parte del presidente De Laurentiis, che a metà giugno – in occasione del matri-

monio del calciatore – gli aveva annunciato il prolungamento come “regalo di nozze” e premio per il tricolore vinto. Detto, fatto. Politano guadagnerà ora 3.5 milioni a stagione. Lavori in corso anche per la blindatura di Frank Anguissa, che si è meritato un sostanzioso riconoscimento a livello salariale: così per il mediano camerunense si prospetta il rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2029 da 3.5 milioni a stagione. Con l’arrivo dell’autunno è prevista la fumata bianca per il prolungamento”.