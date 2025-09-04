Tuttosport – Ambrosino, il Napoli ha rifiutato la corte di tre club esteri. Pronto l’adeguamento di contratto

Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli proveniente dal vivaio, ha esordito con la maglia azzurra nel corso della partita Napoli-Cagliari. Un esordio molto atteso, in quanto considerato uno dei migliori prodotti della cantera azzurra degli ultimi anni. Per lui, è in arrivo anche l’adeguamento di contratto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la società ha respinto l’interesse di diverse squadre straniere, scegliendo di tenere il calciatore in rosa almeno fino a gennaio.

