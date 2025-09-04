Serie A, stilata la lista del monte ingaggi delle squadre: la classifica

Calcio e Finanza ha stilato la classifica del monte ingaggi in Serie A della stagione 2024-2025 dopo il mercato estivo. Ecco la classifica completa:
1. Inter: 141,5 milioni di euro;
2. Juventus: 123 milioni di euro;
3. Napoli: 110,1 milioni di euro;
4. Roma: 107,5 milioni di euro;
5. Milan: 104,5 milioni di euro;
6. Lazio: 69,9 milioni di euro;
7. Fiorentina: 60,8 milioni di euro;
8. Atalanta: 57,9 milioni di euro;
9. Como: 47,8 milioni di euro;
10. Torino: 41,2 milioni di euro;
11. Bologna: 38,5 milioni di euro;
12. Sassuolo: 33,3 milioni di euro;
13. Genoa: 27,8 milioni di euro;
14. Cremonese: 22,8 milioni di euro;
15. Udinese: 20,5 milioni di euro;
16. Parma: 20,2 milioni di euro;
17. Cagliari: 19,9 milioni di euro;
18. Hellas Verona: 18,2 milioni di euro;
19. Lecce: 15,9 milioni di euro;
20. Pisa: 14,7 milioni di euro.