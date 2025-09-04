Serie A, stilata la lista del monte ingaggi delle squadre: la classifica

Scritto da:
Paolo Graus
-
Serie A 25/26: ecco le 20 partecipanti

Calcio e Finanza ha stilato la classifica del monte ingaggi in Serie A della stagione 2024-2025 dopo il mercato estivo. Ecco la classifica completa:

1. Inter: 141,5 milioni di euro;

2. Juventus: 123 milioni di euro;

3. Napoli: 110,1 milioni di euro;

4. Roma: 107,5 milioni di euro;

5. Milan: 104,5 milioni di euro;

6. Lazio: 69,9 milioni di euro;

7. Fiorentina: 60,8 milioni di euro;

8. Atalanta: 57,9 milioni di euro;

9. Como: 47,8 milioni di euro;

10. Torino: 41,2 milioni di euro;

11. Bologna: 38,5 milioni di euro;

12. Sassuolo: 33,3 milioni di euro;

13. Genoa: 27,8 milioni di euro;

14. Cremonese: 22,8 milioni di euro;

15. Udinese: 20,5 milioni di euro;

16. Parma: 20,2 milioni di euro;

17. Cagliari: 19,9 milioni di euro;

18. Hellas Verona: 18,2 milioni di euro;

19. Lecce: 15,9 milioni di euro;

20. Pisa: 14,7 milioni di euro.

Articolo precedenteSindaco Manfredi: “Lo stadio Maradona sarà una galleria d’arte a cielo aperto! Vi dico”
Articolo successivoSassuolo, Carnevali: “Il Napoli ha fatto il colpo dell’estate, vi spiego”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE