Scamacca lascia il ritiro della Nazionale per risentimento muscolare. I dettagli

Gianluca Scamacca lascia il ritiro della Nazionale. L’attaccante dell’Atalanta, non ha recuperato dal risentimento muscolare con cui è arrivato al ritiro di Coverciano. Motivo per cui, non sarà a disposizione di Gennaro Gattuso nelle due gare di qualificazione ai Mondiali contro Estonia ed Israele. Di seguito, la nota diffusa dalla Figc. “Ultimo allenamento a Coverciano questa mattina per la Nazionale prima della partenza fissata nel pomeriggio per Bergamo, dove domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) gli Azzurri affronteranno l’Estonia nel terzo incontro del girone di qualificazione al Mondiale. Questa mattina ha intanto lasciato il ritiro Gianluca Scamacca: l’attaccante dell’Atalanta non ha pienamente recuperato dal risentimento con cui è giunto presso il Centro Tecnico Federale, risultando quindi indisponibile per le gare con Estonia e Israele”.