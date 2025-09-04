Pistocchi: “Con De Bruyne, Beukema e Milinkovic-Savic squadra a livello altissimo”

Durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su CRC, l’editorialista Maurizio Pistocchi ha commentato diversi temi caldi del calcio italiano, con un focus sul Napoli:

“Il Napoli parte con un enorme vantaggio. La squadra ha alzato il livello con l’arrivo di De Bruyne, Beukema e Milinkovic-Savic. L’alternativa principale è l’Inter, ma affidare una ‘Ferrari’ a un allenatore come Chivu senza cambiare giocatori non garantisce cambiamenti nel modo di giocare.”



Pistocchi ha anche affrontato il tema Italia-Israele, commentando le polemiche sulle dichiarazioni di Rino Gattuso: “Nella storia dello sport, le competizioni sono state spesso feste di pace. Durante le Olimpiadi, le guerre venivano fermate. Israele non dovrebbe partecipare alle competizioni sportive, così come è stato per la Russia. Dire che ‘anche se i bambini muoiono, noi dobbiamo fare il nostro lavoro’ è inaccettabile.”

Secondo Pistocchi, il problema della Nazionale italiana deriva anche dalla mancanza di talenti italiani in Serie A: “Il 65% dei calciatori della Serie A è straniero e non convocabile. Questo rende l’Italia non competitiva. Il calcio italiano ha perso talenti come Totti e Del Piero, e il problema parte dalla formazione: un tempo producevamo molti calciatori italiani di qualità, oggi la produzione è insufficiente.”