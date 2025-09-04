Nazionali, i calciatori del Napoli impegnati oggi 4 settembre

Oggi giovedì 4 settembre saranno impegnati alcuni calciatori del Napoli con le rispettive Nazionali. Il primo a scendere in campo in ordine cronologico è Eljif Elmas. La sua Macedonia del Nord sfiderà in amichevole l’Arabia Saudita alle ore 17:00. Poi, sarà il momento dei calciatori impegnati per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il Belgio di Kevin De Bruyne scenderà in campo contro Liechtenstein, mentre la Slovacchia di Stanislav Lobotka sfiderà la Germania. Impegni che riguarderanno anche Noa Lang: la sua Olanda affronterà la Polonia. Questi tre, avranno le loro partite alle ore 20:45. Scenderà in campo anche André-Frank Zambo Anguissa, convocato dal Camerun a caccia della qualificazione ai Mondiali. I Leoni Indomabili sfideranno l’eSwatini alle ore 21:00.