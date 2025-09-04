Italia, Gattuso: “Grandissimo inizio, siamo pronti contro l’Estonia”

Gennaro Gattuso, c.t. della Nazionale italiana, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC alla viglia della gara contro l’Estonia. Ecco cosa ha dichiarato:

“Esordio emozionante e diverso rispetto a quando giocavo? L’emozione svanirà subito perché ci giochiamo tanto, siamo consapevoli. Sono contento di avere lo stadio pieno. Ringrazio Bergamo e la società. C’è molta soddisfazione nel vedere come il gruppo si è allenato. Ho avuto risposte molto buone dal gruppo. Avevamo tutti bisogno di vedere questo entusiasmo e penso che l’abbiamo visto”.