Il Napoli ricorda Giorgio Armani: “Un’icona di eleganza e stile”

Il Napoli ha voluto rendere omaggio a Giorgio Armani, scomparso recentemente, con un post sui propri canali ufficiali: “Un’icona di eleganza e di stile, con cui siamo onorati di aver collaborato dal 2021 ad oggi. Riposa in pace, Re Giorgio”.

Il legame tra il club azzurro e il celebre stilista italiano ha visto la creazione di divise e iniziative esclusive, che hanno unito sport e moda in progetti eleganti e raffinati. Armani, noto in tutto il mondo per il suo stile senza tempo, ha lasciato un’impronta indelebile non solo nella moda, ma anche nella cultura sportiva italiana grazie a collaborazioni prestigiose come quella con il Napoli.

Il club ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di una figura così influente, sottolineando quanto il suo lavoro abbia contribuito a rafforzare l’immagine e l’eleganza del Napoli dentro e fuori dal campo.