Gazzetta – Napoli, Rasmus Hoijlund pronto a raccogliere l’eredità di Lukaku

La Gazzetta dello Sport scrive di Rasmus Hojlund, nuovo attaccante del Napoli arrivato dal Manchester United negli ultimi giorni di calciomercato: “Un mini-weekend se lo è concesso e si è presentato al Napoli attraverso i social per raccontarsi, per svelare il suo primo giorno azzurro: ‘Sono molto emozionato…’. E anche carico di responsabilità, perché toccherà a lui, con Lucca e Ambrosino, raccogliere l’eredità momentanea di Lukaku; e perché, inevitabilmente, peserà anche quella quotazione che lo trasforma ancor prima di giocare in Mister 50 milioni di euro”.