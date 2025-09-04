Gazzetta – Napoli, De Bruyne innamorato del progetto; il belga scopre la Serie A

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’ambientamento di Kevin De Bruyne nel Napoli e in generale in Serie A dopo questi primi mesi in Italia: “Per adesso ha tenuto i ritmi bassi, mostrando una condizione atletica non ottimale. Però con Conte gioca solo chi corre e quindi è solo questione di tempo. Nel frattempo ha fatto anche la conoscenza con il catenaccio comprendendo perché dal punto di vista tattico la Serie A è molto complessa. Napoli l’ha conquistato per il progetto e perché nella squadra di Conte avrà soprattutto il ruolo di tutor nella campagna europea”.