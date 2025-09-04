Gazzetta – Mercato, due colpi del Napoli tra i top 5 più cari della Serie A

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul report FIFA sui trasferimenti di mercato e segnala nella top 5 degli acquisti della Serie A anche due nuovi acquisti azzurri: “La Serie A è stata il terzo campionato per milioni investiti dietro la Premier e la Bundesliga. Il colpo più caro è stato Nkunku, al Milan per 37 milioni. Seguono Jashari (34) e Conceiçao, riscattato dalla Juve per 32. In top cinque anche i due nuovi volti del Napoli campione d’Italia, Beukema e Lang, presi per 31 e 25 milioni. Il primo azzurro in classifica è Roberto Piccoli, acquistato dalla Fiorentina per 25 milioni”.