Cdm – Fiorentina-Napoli, diverse le opzioni per Conte; c’é anche Hoijlund

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma delle possibili scelte di Antonio Conte in vista di Fiorentina-Napoli: “Dalla trasferta di Firenze in poi ci sarà Rasmus Hojlund. (…) Non c’è solo Hojlund, il Napoli ha vinto la partita contro il Cagliari cambiando la catena di sinistra. Sono arrivate diverse occasioni da quella zona di campo e anche il gol che ha deciso la gara. A sinistra può crescere il Napoli con l’inserimento di Gutierrez ed Elmas, la crescita di Noa Lang. Aumentando le soluzioni a sua disposizione, Conte potrà gestire al meglio anche i diversi abiti tattici, l’alternanza tra il 4-4-2 e il 4-3-3, sistema di gioco in cui anche Neres può dare un contributo rilevante. C’è bisogno anche di David, l’ultimo suo acuto risale allo scorso 18 gennaio: l’assist per il gol di Politano contro l’Atalanta. Lucca è rimasto a Castel Volturno, in attesa dell’inserimento di Hojlund l’ex Udinese è il centravanti del Napoli, durante la sosta Conte insisterà per migliorare le sue prestazioni”.