Adani: “De Bruyne Non un problema ma una risorsa. Squadra pronta per lo Scudetto”

Daniele Adani, intervenuto a Radio Marte, chiarisce il ruolo di Kevin De Bruyne nel Napoli: “Se De Bruyne rischia di diventare un problema? Al contrario, è la soluzione. Serve solo trovare il giusto equilibrio tattico, alternando chi occupa la fascia sinistra, soprattutto quando in campo ci sono McTominay e De Bruyne in una squadra asimmetrica”.

Secondo Adani, i centrocampisti interni sono stati fondamentali nello scorso campionato, contribuendo alla vittoria dello Scudetto e compensando la mancanza di gol dagli esterni. “I primi sei punti in campionato arrivano da questi centrocampisti”, sottolinea, evidenziando come De Bruyne possa essere il valore aggiunto tra le linee, aumentando goal e assist senza sacrificare l’equilibrio della squadra.

Sulla gestione del mercato, Adani osserva: “Il Napoli ha subito reagito all’infortunio di Lukaku, assicurandosi Hojlund, dimostrando solidità societaria e capacità di attrarre giocatori di livello. Anche l’acquisto di Elmas conferma l’attenzione della società nel rafforzare la rosa”.

Il commento di Adani evidenzia anche il lavoro di Antonio Conte: “A Napoli sono tutti Antonio Conte. L’allenatore mette al centro uomini e valori, creando un metodo basato sul ‘noi’ più che sull’‘io’. Questo approccio coinvolge i nuovi arrivati, come De Bruyne, e consolida una mentalità vincente”.

Infine, Adani analizza la corsa allo Scudetto: “Il Napoli è candidata forte, alla pari con l’Inter. L’Inter ha mantenuto i suoi top player e aggiunto altri elementi di qualità, ma il lavoro di Conte ha permesso al Napoli di restare sempre un passo avanti”.

Sulla rosa attuale, Adani chiarisce che i nuovi acquisti servono ad allungare la squadra, non a sostituire i titolari: “Rrahmani, Lobotka e Anguissa restano fondamentali, mentre i nuovi innesti offrono alternative senza indebolire il gruppo. Il Napoli mantiene qualità alta e competitività in tutte le competizioni”.