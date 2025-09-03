Udinese, Nani: “Lucca fa fatica al Napoli? Ha bisogno di tempo. Dimostrerà il suo valore”

Gianluca Nani, dirigente dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito di Lorenzo Lucca, arrivato al Napoli proprio dai friulani. Alla domanda in cui si chiede perché il calciatore stia facendo un po’ di fatica ad imporsi in azzurro, questa è stata la sua risposta. “Lucca a Napoli dà l’idea, ancora, di non ingranare… Bisogna dargli tempo. È stato catapultato in una grande squadra. Non ho dubbi che farà molto bene. Sono convinto che il Napoli abbia fatto una buonissima operazione. E il ragazzo dimostrerà il suo valore”.