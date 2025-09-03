Nigriello a Radio Marte – ” Baridò ? Buon investimento. Ecco quale giocatore mi ricorda “

Luca Nigriello, agente FIFA, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, rilasciando alcune dichiarazioni in merito al nuovo acquisto azzurro per la primavera, cioè Francisco Baridò. Ecco un estratto delle sue parole:

“Baridó è un giocatore di qualità, il Napoli ha fatto un buon investimento in prospettiva. È un giocatore molto tecnico che può dare delle soluzioni anche sui calci piazzati. Se è stato un acquisto voluto da Manna? Sicuramente, è arrivato alla Juventus Primavera proprio quando c’era il direttore sportivo Manna, quindi è un’idea totalmente sua. Forse gli manca un po’ di cazzimma, e sicuramente Napoli è il posto più giusto per trovarla. Mi ricorda a tratti Franco Mastantuono. Se ci sono altri giovani talenti argentini di cui sentiremo parlare? Giovanni Baroni del Talleres, classe 2009, ancora più giovane di Baridó”.