Marino: “Mercato? Il Napoli la migliore tra le big. Ora la scommessa è per Conte”

«Il colpo top in assoluto? Lo dirà il campo, ma sulla carta non possiamo che dire De Bruyne». Parole di Pierpaolo Marino, dirigente sportivo, intervistato da Tuttosport. In quest’intervista, si è discusso del calciomercato appena concluso delle varie formazioni di Serie A, tra cui il Napoli, a cui Marino consegna l’oscar tra le big in quanto ad operazioni. Di seguito, il suo pensiero a riguardo.

Quale squadra merita l’oscar del mercato?

«Tra le grandi il Napoli, che ha completato molto bene la rosa. Anzi, ora a centrocampo rispetto al modulo dello scorso anno ha un uomo in più. La scommessa è per Conte, che nelle prime due giornare l’ha vinta: giocare con De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa, rinunciando a un’ala pura a sinstra».