Italia U21, Marianucci: “Un privilegio indossare l’azzurro, sull’Europeo…”

Luca Marianucci, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Vivo Azzurro TV dal ritiro dell’Under 21 di Tirrenia. Ecco cosa ha dichiarato:

“Era un obiettivo che mi ero posto da un paio d’anni, vestire l’azzurro è un privilegio”.

Sul ct Baldini: “Il mister è una bravissima persona. In questi giorni ci sta trasmettendo la sua idea di calcio”.

Sulla visita di Buffon: “Mi ha fatto una bellissima impressione, l’avevo visto solo in TV o nei videogiochi”.

“Siamo molto carichi. Gli obiettivi sono quelli che ha detto il mister: vincere l’Europeo e le Olimpiadi”.