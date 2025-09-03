Il Mattino – ” Il sorpasso del Napoli al vertice del calcio italiano è frutto delle idee e tanto lavoro “

L’edizione odierna de il Mattino ha compiuto un’interessante analisi in merito alla crescita del Napoli che ha avuto negli ultimi anni, riuscendo a scalzare e competere con le big del nord. Ecco un estratto dell’articolo:

“Un recente studio della “Gazzetta dello Sport” aveva evidenziato che De Laurentiis è l’azionista di Serie A che ha immesso meno denaro nel proprio club: 16 milioni. E’ il segno di un’azienda che funziona e non ha bisogno di un ripianamento delle perdite da parte della proprietà , come accade in quei club del Nord, sorpassati dal Napoli al vertice. Un cambio di paradigma realizzato con le idee, i milioni e il lavoro. Non vi è stato nulla di casuale. I prossimi passi sono il progetto dello stadio e, soprattutto, il centro sportivo, che aiuterà a far fiorire i talenti azzurri. Nel rinnovato patto tra De Laurentiis e Conte vi è anche questo impegno: i grandi club non soltanto comprano bravi giocatori ma tentano anche di crearli.”