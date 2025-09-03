Hernanes sui social – ” Il Napoli zoppica, ecco il perchè “

Hernanes, ex centrocampista, sui suoi account social ha compiuto un’interessante analisi sull’ultima partita del Napoli contro il Cagliari. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Napoli? Vince, ma zoppica. Ci sono troppi giocatori per fare la stessa funzione. Lobotka e De Bruyne si sono trovati a fare la stessa funzione, la squadra zoppica perché manca qualcuno che dia profondità sulla sinistra. Non va bene. Se il Napoli vuole giocare con De Bruyne, bisogna togliere Lobotka. Loro due non possono giocare insieme, infatti non a caso la prima volta che c’era uno sulla fascia, ha fatto il cross ed è arrivato il gol vittoria”.