Gds – ” Dopo la permanenza, si ritorna a lavorare per il rinnovo di Anguissa. I dettagli “

Dopo la permanenza, ecco il rinnovo. Questo è l’obbiettivo del Napoli per Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunense che ha deciso di restare ancora con il club azzurro, che adesso vuole blindarlo con un adeguamento contrattuale. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ecco un estratto:

“Napoli ha ritrovato un pilastro e adesso lavora per blindarlo, dopo aver esercitato la vecchia opzione fino al 2027. In un cassetto della scrivania del ds Manna c’è ancora una bozza per un nuovo accordo fino al 2028. Con ingaggio più alto, come premio fedeltà. E ora che il mercato è finito, se ne tornerà a parlare.”