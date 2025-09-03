Gazzetta – Napoli, mercato da 8! Conte è stato praticamente accontentato

La Gazzetta dello Sport ha premiato il mercato del Napoli come il migliore della Serie A. Nell’edizione odierna della Rosea, si possono infatti leggere le varie valutazioni alle diverse sessioni di mercato. In particolare, agli azzurri è stato assegnato un 8, il voto più alto di tutti, accompagnato dal seguente commento. “Una rosa molto più profonda, da Champions League, con innesti di qualità (De Bruyne su tutti) o già adattati alla A (Beukema). E se un ruolo vitale come quello del centravanti è rimasto scoperto per l’infortunio di Lukaku, la soluzione internazionale è stata trovata immediatamente con Hojlund. Conte è stato praticamente accontentato”.