Gazzetta – “Conte ha reso Anguissa pilastro della ricostruzione”

La Gazzetta scrive dell’apporto di Frank Zambo Anguissa in maglia azzurra, il recente goal vittoria col Cagliari ha fatto rievocare le emozioni di un anno prima con il Parma.

Ecco un estratto dell’articolo: “Napoli oggi è casa per la famiglia Anguissa, uomo chiave degli ultimi due scudetti. Un anno fa, dopo l’arrivo di Conte, Frank già riteneva chiusa la sua avventura in azzurro. Ma bastarono due minuti di chiacchierata con il tecnico per fargli cambiare idea. Anguissa è stato da subito un pilastro della ricostruzione: intoccabile al di là dei sistemi di gioco e delle situazioni“.