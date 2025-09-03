De Maggio: “Ballottaggio Lucca-Hojlund a Firenze? Conoscendo Conte…”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso la sua opinione in merito a chi sceglierà Antonio Conte tra Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca in occasione della prossima gara di campionato Fiorentina-Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Se conosco minimamente Conte, che seguo dai tempi di Bari, a Firenze giocherà sicuramente Lucca. Hojlund è in nazionale e fin qui non si è mai allenato con Conte. Avrà bisogno di tempo per inserirsi nei meccanismi della sua nuova squadra. D’altronde Hojlund non ha fatto nemmeno la preparazione con Conte e non conosce i nuovi compagni di squadra. Ma non appena sarà pronto rivedremo la coppia Hojlund-McTominay, stavolta non con la casacca del Manchester United ma con quella del Napoli. Se poi ci aggiungi anche De Bruyne diventa il paese dei balocchi, considerando tutti gli altri uomini della rosa. Rimango molto sorpreso da chi non è soddisfatto dal mercato del Napoli, io lo considero “top”. E poi non bisogna dimenticare che c’è stato l’infortunio di Lukaku ma il Napoli si è fatto trovare subito pronto sostituendolo muovendosi da grandissimo club”.