Dazn – De Bruyne e Mazzocchi, nuova amicizia? Spunta un abbraccio al gol di Anguissa

L’emittente Dazn ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video in cui si mostrano le emozioni di Napoli-Cagliari vissute da bordocampo. Tra i vari estratti, spunta un abbraccio tra Kevin De Bruyne e Pasquale Mazzocchi a seguito dell’esultanza della panchina al gol nel finale di Anguissa. Stando a quanto riferito dal realizzatore del contenuto Davide Bernardi, il belga ha rivolto un abbraccio ed un “fra” al terzino partenopeo. Che sia l’inizio di una nuova amicizia come accaduto con Scott McTominay? “Avete visto bene? Sembra proprio De Bruyne chiami già Mazzocchi, frà”. Di seguito, la clip.

𝑪𝒐𝒔𝒂? 𝑪𝒐𝒔𝒂? 𝑪𝒐𝒔𝒂? 😅🤣

Kevin De Bruyne che dice 𝑭𝑹𝑨' a Mazzocchi è la cosa più 𝐛𝐞𝐥𝐠𝐚-𝐧𝐚𝐩𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚𝐧𝐚 che vedrete oggi 🇮🇹🤝🇧🇪



🎤 @DavideBernardi6

