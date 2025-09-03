Da Milano – ” Insigne è stato offerto alla Lazio, ma c’è un problema: i dettagli “

Nicolò Schira, esperto giornalista di calciomercato, ha riportato delle importanti novità in merito al futuro di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista, l’esterno italiano sarebbe stato offerto alla Lazio, che però prima di Gennaio non può tessere nessun giocatore. ecco un estratto delle suo post pubblicato sul social X:
“Lorenzo insigne è stato nuovamente offerto alla Lazio. L’attaccante ha un ottimo rapporto con l’allenatore Sarri, ma la Lazio non può ingaggiare nuovi giocatori prima di gennaio, dopo il blocco del mercato estivo.”