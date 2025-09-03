Cds – ” Oggi riprendono gli allenamenti in vista della Fiorentina: da valutare le condizioni di due azzurri “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha compiuto un focus riguardo il Napoli, che oggi riprende ad allenarsi dopo due giorni di riposo, per lavorare al meglio in vista di Fiorentina-Napoli, primo match dopo la sosta in programma il 13 settembre. Da valutare le condizioni di Neres e Gutierrez. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il Napoli riprenderà la preparazione oggi a Castel Volturno dopo due giorni di riposo, senza 14 nazionali: Di Lorenzo, Meret e Politano (Italia); Gilmour e McTominay (Scozia); De Bruyne (Belgio); Lobotka (Slovacchia); Lang (Olanda); Rrahmani (Kosovo); Anguissa (Camerun); Olivera (Uruguay); Hojlund (Danimarca); Elmas (Macedonia del Nord); Marianucci (Italia Under 21). Verso la Fiorentina, sono da valutare i recuperi di Gutierrez e Neres”.

