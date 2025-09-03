Cds – ” Lukaku escluso dalle liste, ecco quando tornerà a pieno regime “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato degli aggiornamenti in merito alle condizioni dell’attaccante Romelu Lukaku, che come ben ricordate ha subito un grave infortunio nell’amichevole contro l’Olympiakos. Ecco un estratto dell’articolo:

“Tradotto: il Napoli che dopo la sosta tornerà in campo a Firenze per continuare a cimentarsi in campionato, inaugurare la prima fase di Champions con il City, avvicinarsi agli ottavi di Coppa Italia e alla Final Four di Supercoppa in Arabia, conterà inizialmente su Hojlund e Lucca per il ruolo di centravanti. Poi, secondo tabelle e programmi che dovranno essere corroborati dal piano di riabilitazione e recupero atletico, nei pressi di gennaio dovrebbe tornare a pieno regime anche Lukaku, attualmente escluso da tutte le liste: e se in Serie A esiste la possibilità di ritoccare una volta l’elenco a mercato chiuso, in Europa bisognerà attendere febbraio e l’eventuale accesso alla fase a eliminazione diretta”.